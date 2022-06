Gioia Tauro, scoperti abusi edilizi e sventati furti di acqua ed energia

I carabinieri di Gioia Tauro hanno condotto un controllo in alcuni Comuni, in particolare in contrada «Ciambra» di Gioia Tauro, dopo le numerose segnalazioni da parte dei cittadini su criticità sia di natura ambientale, soprattutto roghi di rifiuti che con l'avvento dell'estate sono stati riscontrati con maggiore frequenza, sia relative a presunti illeciti di criminalità diffusa. I militari dell'Arma hanno controllato, tra l'altro, la liceità degli allacci alle utenze domestiche, sia idriche sia elettriche, nonché la liceità dei mezzi parcati sulla strada. All'esito delle verifiche sono state denunciate complessivamente un centinaio di persone per abusivismo edilizio, furto di acqua ed energia elettrica, verificata la presenza di 42 autovetture sprovviste della relativa copertura assicurativa nonché elevate sanzioni amministrative per complessivi euro 40mila. Nell'occasione, è stata riscontrata la presenza di vari manufatti abusivi, alcuni dei quali adibiti a piccole officine meccaniche o a forni, oltre che a ricovero per materiale di risulta. Al riguardo, è stato interessato il Comune per emettere specifiche ordinanze di demolizione.

