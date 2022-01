Auto finisce fuori strada e si ribalta: morti due cugini di 29 anni

Due giovani di 29 anni, cugini tra di loro, Davide e Gabriele Origlia, sono morti in un tragico incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri sulla Strada statale 106 nel territorio di San Sostene, in provincia di Catanzaro. Per cause ancora in corso di accertamento, l'auto sulla quale i due viaggiavano, una Peugeot 207, è finita fuori strada per poi ribaltarsi. Entrambi sono morti sul colpo. Sul posto poco dopo sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando provincia di Catanzaro, che hanno estratto le salme dalle lamiere. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri per i rilievi del caso.

