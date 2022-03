«La Calabria a Dubai, presentate le potenzialità della regione»

«La Calabria a Dubai per illustrare al resto del mondo le enormi potenzialità di una regione che punta a disegnare un modello nuovo di sviluppo, basato su export, made in Italy, internazionalizzazione delle imprese, investimenti in campi strategici, digitale, green». Su questi punti, spiega una nota della giunta regionale della Calabria, «ha fatto leva l'assessore regionale allo Sviluppo Economico e agli Attrattori culturali, Rosario Varì, il quale, dialogando con i principali interlocutori nell'ambito calabrese e nazionale, nel corso del Calabria day al Padiglione Italia di Dubai Expo, si è soffermato sui progetti e gli obiettivi da raggiungere per rendere la Calabria una realtà alla pari con il resto del Paese».

