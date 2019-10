Venerdì 11 Ottobre 2019, 15:33 - Ultimo aggiornamento: 11-10-2019 15:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA Dopo il via libera regionale, è arrivato anche quello nazionale e la benedizione di Silvio Berlusconi. Forza Italia, apprende l'Adnkronos, è pronta a lanciare Mario Occhiuto come candidato governatore del centrodestra in vista delle regionali in Calabria. Secondo lo 'schema di ripartizionè delle Regioni, toccherebbe, infatti, al partito azzurro la scelta del nome sia per la Calabria che per la Campania. Mario Occhiuto, fratello del deputato e vicepresidente vicario del gruppo Fi alla Camera, Roberto, è stato più volte sindaco di Cosenza. Ha già lanciato sui social il Comitato 'Io sostengo Mario Occhiuto Presidentè. L'ufficializzazione della sua candidatura da parte del coordinamento nazionale azzurro, massimo organo direttivo di Fi, avverrà nelle prossime ore.