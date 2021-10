Malore in campo, giocatore di basket muore all'ospedale a 32 anni

Il ​​malore in campo, poi la corsa in ospedale ma per il giocatore di basket Haitem Jabeur Fathallah, 32enne in forza alla Fortitudo Messina non c'è statao nulla da fare. Haitem Jabeur Fathallah è morto all'ospedale di Reggio Calabria dove era stato portato dopo quel un malore che lo aveva colpito nel corso di un incontro tra la sua squadra e la Dierre Reggio, valido per il campionato di Serie C Gold.

Il malore in campo

Fathallah, mentre era impegnato in una fase di gioco, si é accasciato ed ha perso i sensi. La partita è stata subito sospesa per soccorrere il cestista. Il giocatore é stato portato in ospedale con un'ambulanza, ma é morto poco dopo il ricovero.

I primi soccorsi

Dopo che Fathallah si é accasciato, sono anche intervenuti alcuni medici che assistevano alla gara dagli spalti e che hanno tentato inutilmente di rianimare il giocatore. I sanitari, dopo essersi resi conto della gravità della situazione, hanno chiesto l'intervento di un'ambulanza attrezzata per la rianimazione.

Il giocatore, dopo il malore che lo ha colpito e durante il trasporto in ospedale, é rimasto sempre incosciente. Fathallah vantava oltre 250 presenze nei campionati senior di basket. Nato ad Agrigento, dopo avere giocato con Porto Empedocle, Racalmuto e Licata, era arrivato a Messina nella stagione 2016/2017, militando prima nella Basket School e successivamente nella Fortitudo Messina.