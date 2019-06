Sabato 22 Giugno 2019, 11:30 - Ultimo aggiornamento: 22-06-2019 11:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dalla Sicilia alla Campania, ma anche dalla Puglia, dal Veneto, da Torino e da ogni angolo della Calabria. Sono 25 mila, per i sindacati, i partecipanti alla manifestazione «Ripartiamo dal Sud per unire il Paese» promossa da Cgil, Cisl e Uil a Reggio Calabria . Ci sono lavoratori e pensionati, tantissimi lavoratori precari e molti migranti tra quanti manifestano per chiedere attenzione e spazio nell'agenda del Governo per il Sud, che ha enormi potenzialità, secondo i sindacati, ma rischia di ancora posizioni accrescendo il divario con il resto del Paese e dall'Europa.