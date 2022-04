Meteo in Calabria, possibili nubifragi e allagamenti a Pasqua 17 aprile

Possibili nubifragi e allagamenti in Calabria nel giorno di Pasqua. A segnalarlo il meteo.it che comunica le previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di domani. Alta pressione in rinforzo, ma con venti forti settentrionali. Soleggiato al Centro-Nord, maltempo al Sud peninsulare (soprattutto al mattino) e in Sicilia (qui fino a sera). Venti forti da Nord/Nordest al Centro-Sud, mari generalmente molto mossi con mareggiate sulle coste esposte. Calo delle temperature.