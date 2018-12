CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 24 Dicembre 2018, 09:00

Rischia il processo Mimmo Lucano, il sindaco di Riace finito ai domiciliari lo scorso ottobre con l'ipotesi di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e poi esiliato dal comune che amministrava. Per di lui e altre 30 persone, tutte coinvolte nell'inchiesta sulla macchina dell'accoglienza che aveva fatto del paesino della locride un modello mondiale di integrazione, la procura di Locri ha chiuso le indagini, ribadendo anche le accuse bocciate dal giudice per le indagini preliminari: un'associazione a delinquere finalizzata alla distrazione dei fondi destinati all'accoglienza, di cui Lucano sarebbe stata la mente. Adesso gli indagati avranno venti giorni di tempo per presentare memorie difensive o chiedere di essere interrogati, ma difficilmente l'impianto dell'accusa sarà modificato.