Nuovo sbarco e nuovi contagi. Fra i 57 migranti sbarcati nella notte fra sabato e domenica a Roccella Jonica (Rc), 21 sono risultati positivi al Covid. Fra di loro, anche qualche minore. I 57 migranti, di nazionalità irachena e iraniana, erano stati rimorchiati fino al porto di Roccella da un'unità della Guardia Costiera.

Nel frattempo, una barca con 43 migranti a bordo è in balia delle onde e del maltempo nella zona Sar maltese del Mediterraneo Centrale. A lanciare l'allarme, già 12 ore fa, Alarm Phone riferendo che «tutte le autorità sono state informate» ma che nessun intervento è stato operato. «Abbiamo provato a contattare Rcc Malta ma non rispondono o attaccano subito», hanno sottolineato i volontari della linea telefonica per i migranti in difficoltà nelle acque del Mar Mediterraneo nel corso delle ore. In un ultimo tweet per ribadire il pericolo cui sono esposti i 43 migranti, Alarm Phone ha avvisato che queste persone sono «esposte a tempesta e onde alte, la barca di legno è alla deriva. A causa del vento forte, la comunicazione con le persone è molto difficile». Infine l'appello alle autorità maltesi: «Non lasciateli annegare!»

Ultimo aggiornamento: 12:37

