Su segnalazione della centrale operativa, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale hanno effettuato un controllo presso un B&B in via Gradini Giuseppe Piazzi dove hanno arrestato Salvatore Serpa, pluripregiudicato cosentino di 32 anni, per aver violato gli obblighi inerenti la sorveglianza speciale cui è sottoposto. © RIPRODUZIONE RISERVATA