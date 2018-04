Venerdì 6 Aprile 2018, 06:53 - Ultimo aggiornamento: 06-04-2018 06:53

Il boss latitante Giuseppe Pelle, considerato capo strategico e membro dei vertici della 'ndrangheta, è stato arrestato dalla polizia in un blitz scattato nella notte a Condofuri, in provincia di Reggio Calabria. Pelle era nascosto in una abitazione isolata in una zona impervia alle porte del paese calabrese.