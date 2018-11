Ndrangheta, 24 arresti: c'è anche l'ex deputato Galati

Lunedì 12 Novembre 2018, 09:36 - Ultimo aggiornamento: 12-11-2018 09:53

L'ex deputato Giuseppe Galati è stato arrestato e posto ai domiciliari nell'ambito di un'operazione contro la 'ndrangheta condotta dalla Guardia di finanza. Insieme a Galati nell'operazione, denominata «Quinta bolgia», sono state arrestate altre 23 persone. Galati, 57 anni, è stato deputato per 5 legislature con Ccd, Udc, Forza Italia, Pdl, Scelta civica e Ala.Le 24 ordinanze di custodia, di cui 12 in carcere e 12 agli arresti domiciliari, sono state eseguite dai militari del nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Catanzaro, coordinati e diretti dalla procura della Repubblica - Dda di Catanzaro, con la collaborazione dello Scico di Roma.È stato eseguito anche un sequestro di beni per dieci milioni di euro nell'operazione contro la 'ndrangheta. Alle ultime elezioni politiche del marzo scorso Galati si era candidato al Senato con la lista «Noi con l'Italia», ma non era stato eletto.