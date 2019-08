Lunedì 26 Agosto 2019, 18:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scortato da personale del servizio per la cooperazione internazionale di polizia del dipartimento della pubblica sicurezza, è giunto stamani nell'aeroporto di Fiumicino, proveniente da Dusseldorf, Antonio Strangio, 40 anni, consegnato alle autorità italiane dopo essere stato arrestato a Moers il 2 maggio scorso dal Bka in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dal Gip di Reggio Calabria.Il provvedimento a carico di Strangio rientra nell'operazione «European 'ndrangheta connection» eseguita, per la polizia di Stato, dal Servizio centrale operativo e dalla Squadra mobile di Reggio Calabria. L'operazione in cui era stato coinvolto Antonio Strangio, alias «Tt» e «il meccanico», condotta in Italia e nel nord Europa, aveva riguardato, complessivamente, oltre 90 persone, consentendo di stroncare gli interessi delle cosche del mandamento jonico reggino nei traffici intercontinentali di droga e nel reimpiego dei proventi illeciti in settori commerciali come la ristorazione.All'indomani dell'operazione, le indagini della Dda di Reggio Calabria, coordinate dal Procuratore della Repubblica aggiunto Giuseppe Lombardo e dai sostituti Francesco Tedesco e Simona Ferraiuolo, sono proseguite da parte della Squadra mobile di Reggio Calabria mediante una serie di approfondimenti di elementi già acquisiti nel periodo di indagine mediante le attività tecniche di intercettazione. Un ulteriore lavoro che ha consentito alla Dda di avanzare al Gip richiesta di custodia cautelare in carcere nei confronti di Strangio, indagato per aver posto in essere condotte delittuose in materia di stupefacenti, aggravate dall'aver agevolato la cosca di 'ndrangheta dei Pelle-Vottari di San Luca.Strangio é accusato, in particolare, di avere detenuto e messo in vendita a Domenico Pelle, di 27 anni, che accettava l'accordo, 4 o 5 pacchi di cocaina che quest'ultimo avrebbe dovuto tagliare per poi distribuirli nella piazza di Milano, pagandola all'esito o scambiandola con eroina.