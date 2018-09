Mancini: «Paghiamo la Salerno-Reggio, gli incassi alla manutenzione dei ponti»

«Diciamoci la verità: dopo il crollo del ponte di Genova, quando ci mettiamo in macchina e percorriamo le nostre strade, non stiamo tranquilli. E se succedesse di nuovo? Pensiamo. E per noi calabresi la paura aumenta. Abbiamo tutti visto immagini che mettono i brividi. Il viadotto Cannavino a Celico, il ponte Emili a San Fili, il ponte Bisantis a Catanzaro, il ponte sull'Allaro a Locri. Agghiaccianti. E le rassicurazioni che ascoltiamo non servono». Lo dice su Facebook l'ex parlamentare socialista Giacomo Mancini.



«Perché adesso occorre andare oltre le parole. E urgente parlare con i fatti. Le istituzioni locali chiedono al governo centrale di intervenire. Ma questo governo se ne infischia. Anche perché non è incalzato dai parlamentari che lo sostengono -prosegue Mancini-. In Calabria su 30 deputati e senatori, ben 19 sono dei cinque stelle e della Lega. Ma stanno in silenzio. E allora una proposta la lanciamo noi». «Io la penso cosi. Chi utilizza la Salerno Reggio Calabria inizi a pagare il pedaggio. Come avviene per tutte le autostrade di Italia. Ovviamente chi vive e lavora qui è esentato. E gli incassi siano tutti e per intero utilizzati per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade della Calabria. Tutte quante. Per una volta facciamo che vengano prima i calabresi. Per davvero. E iniziamo dal nostro sacrosanto diritto a percorrere serenamente strade sicure», conclude.

Martedì 11 Settembre 2018, 16:28

