Venerdì 19 Ottobre 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 19-10-2018 08:23

«Non vengo a Napoli, resto tra la mia gente». Mimmo Lucano, il sindaco di che ha dovuto lasciare Riace a seguito del divieto di dimora deciso dai giudici del Riesame, risponde al telefono da Caulonia, in Calabria, paese di settemila anime a diciannove chilometri di distanza da casa.«Lo ringrazio, gli voglio proprio bene, ma non posso: c'è stato un equivoco, non ho mai detto vengo a Napoli».«Forse vado nella sede radio Out, Peppino Impastato è un riferimento politico che ho nel cuore».«Questi 100 passi li facciamo sempre e non arriviamo mai: camminando, ci illudiamo di raggiungere quella civiltà ideale. Ma è straordinario il fiume di solidarietà che oggi attraversa l'Italia e anche a Ginevra sono scesi in piazza».«Altri sindaci e persone che ogni giorno credono che sia possibile un'altra dimensione nei rapporti umani».«Io non faccio riferimento a loro, sono legato a un ideale politico: l'ultimo partito in cui ho militato è stato Democrazia proletaria».