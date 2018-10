«Balordi, ignoranti,. Vi prendo a calci in c...». Così unasi sarebbe rivolta agli alunni come segnalato dal sindaco di(Cosenza), Franco Mundo ad Antonio Marziale, Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Calabria.LEGGI ANCHEÈ lo stesso Marziale a rendere noto il fatto: «Nei giorni scorsi, ho ricevuto dal sindaco di Trebisacce (Cosenza), Franco Mundo, una segnalazione in merito ad una specifica denuncia contro una docente controfirmata da 12 genitori che scrivono testualmente: 'Ha osato offendere gli alunni, nonché minacciarli di lasciare il debito formativo nella propria disciplina o addirittura di bocciarli e giungendo perfino a definirli 'balordi, ignoranti, capre'».«Durante le prove parallele - continua Marziale - si è poi rivolta agli studenti dicendo loro 'Sputatevi allo specchio e fate in modo che lo sputo vi torni indietro; vi prendo a calci in culo', strappando con rabbia il foglio della verifica», prosegue. «La docente - spiega Marziale - secondo quanto è scritto nella denuncia dei genitori, era stata già sollevata dall'incarico in quella classe dall'ex dirigente scolastica, mentre chi le è succeduta l'ha riammessa».«La stessa neo dirigente - scrivono i denuncianti secondo quanto riferito da Marziale - ha convocato noi e i nostri figli nell'aula magna della scuola proponendoci un percorso psicoterapeutico. Il risultato ottenuto dalla dirigente è stato che nove alunni di quella classe hanno chiesto e ottenuto il nulla osta per cambiare istituto, insieme ad altri sette di altre classi spaventati da possibili ricadute anche su di loro».Il Garante spiega: «Ho fissato per il prossimo 16 ottobre nei miei uffici al Consiglio Regionale un'audizione con tutte le parti interessate, sindaco, dirigente scolastica, docente e genitori, invitando anche l'Ufficio scolastico provinciale di Cosenza e quello regionale della Calabria, al fine di fare piena luce sugli accadimenti ed eventualmente, in seguito alle risultanze, notiziare la Procura ed il Tribunale per i minorenni di competenza».