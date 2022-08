Ragazza chiede di essere pagata per il lavoro, ma il datore la massacra di botte: choc a Soverato

Picchiata, presa a calci, insultata solo per aver chiesto di essere pagata. L'incredibile aggressione si è verificata a Soverato Marina, piccolo comune della provincia di Catanzaro in Calabria, quando una giovane donna straniera ha chiesto i soldi che le spettavano per il suo lavoro di lavapiatti in un ristorante di un lido della zona. Il video della violenza è stato diffuso dalla pagina Facebook “Il pagamento? Poi vediamo, Osservatorio sullo sfruttamento in Calabria”, un forum sociale e d'aiuto dedicato a chi vuole denunciare soprusi e ingiustizie.

L'aggressione

Nel video, divenuto virale in pochissimo tempo, la giovane lavoratrice, seduta, dice a quello che dovrebbe essere il suo datore di lavoro di non andarsene prima di ricevere quanto le spetta, lui per tutta la risposta le risponde «questa è casa mia» e poi parte con l'aggressione. Si sente una voce fuori campo che allarma riguardo a una diretta Instagram, allora l'uomo tenta di rompere il telefonino. In un commento al video, l'associazione riferisce che la ragazza, mamma di una bambina di 4 anni, è stata trasferita al Pronto soccorso per le lesioni subite.

«È stata dimessa oggi e sta bene», spiega. «Il locale non è nuovo a cose di questo tipo, anche l'anno scorso ha avuto gli stessi atteggiamenti con il figlio della signora del video - aggiunge l'associazione - La ragazza ha già un avvocato, gli abbiamo offerto assistenza sindacale per recuperare immediatamente le spettanze (poi l'iter penale per l'aggressione segue un altra procedura)».