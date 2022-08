Stava guidando un trattore, all'interno di un terreno di proprietà della sua famiglia, quando il mezzo si è improvvisamente ribaltato. Così è morto, in provincia di Reggio Calabria, un ragazzo di appena 16 anni.

La tragedia

Il tragico incidente è avvenuto questa mattina in un terreno in contrada Sant'Antonio, nel territorio comunale di Cittanova (Reggio Calabria). L'adolescente, secondo la prime ricostruzioni, era alla guida di un trattore in un terreno di proprietà della famiglia quando, per cause in corso di accertamento, il mezzo, in un dislivello adiacente ad una fiumara, si è ribaltato. Le sue condizioni sono apparse subito gravi e nonostante l'intervento dell'elisoccorso, per il giovane che è deceduto poco dopo non c'è stato nulla da fare.

Sul posto i carabinieri

Il 16enne e la sua famiglia, residenti a Melicucco, erano impegnati in lavori nel terreno di loro proprietà. Sulla ricostruzione della dinamica dell'incidente stanno lavorando i carabinieri. Sul posto il personale del 118 . Intervenuti anche i vigili del fuoco dei distaccamento di Polistena che hanno lavorato per la messa in sicurezza del sito e del mezzo.