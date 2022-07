Razzo cinese sorvola questa notte il Sud Italia, ma il pericolo sembra scampato

Il pericolo sembra scampato, il rischio molto basso in base agli ultimi aggiornamenti sulla caduta del razzo cinese 'Lunga Marcia', che dovrebbe sorvolare l'Italia in tarda notte, a partire dalle 23,08, non oltre le 11,03 di domani. Per trentadue secondi, un tempo dunque marginale, il detrito dovrebbe trovarsi tra la Calabria, la Basilicata e la Puglia. Nei giorni scorsi, la Protezione civile aveva fatto sapere che, dalle misurazioni, non si potevano escludere tre differenti traiettorie verso l'Italia. Queste ultime potrebbero interessare il Centro-Sud, in particolare Lazio (da Latina verso Sud), Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia.

