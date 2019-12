Reddito di cittadinanza per tutta la famiglia, 4 denunciati: ecco come truffavano l'Inps

Erano riusciti ad ottenere fraudolentemente il reddito di cittadinanza incassando dall'Inps circa 1.500 euro al mese dallo scorso mese di maggio. Quattro componenti di un medesimo nucleo familiare, residente a Scigliano, nel Cosentino, dai 28 ai 53 anni di età, sono stati denunciati in stato di libertà per truffa dai carabinieri. I militari, accortisi dell'anomalia dallo scorso mese di agosto hanno rilevato che tutti i componenti della famiglia rientravano tra i percettori del beneficio.

I quattro, conviventi nella medesima abitazione, grazie ad un artificio figuravano formalmente in 3 differenti nuclei: uno composto dai genitori e gli altri singolarmente dai due figli. In particolare i quattro avevano autocertificato di risiedere nello stesso indirizzo riportato, però, in tre diversi modi, con altrettanti interni. Ai carabinieri è bastato fare dei sopralluoghi per scoprire il trucchetto adoperato e documentare le false informazioni anagrafiche fornite. Sequestrate le tessere utilizzate.

