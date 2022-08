Reggio Calabria, beni per 160 milioni confiscati a un imprenditore

Beni confiscati per un valore complessivo stimato in oltre 160 milioni di euro riconducibili a un imprenditore di Reggio Calabria. Si tratta di sette imprese e società commerciali attive nel settore edile e immobiliare, 99 immobili e 16 veicoli. Ma anche le quote di partecipazione al capitale di due società attive nei settori edile e turistico, 234 tra terreni e fabbricati, beni mobili, nonché diverse disponibilità finanziarie. A eseguire il provvedimento emesso dal Tribunale i militari dei Comandi provinciali della Guardia di Finanza e dei carabinieri di Reggio Calabria, unitamente a personale della Dia e dello Scico, con il coordinamento della locale Procura della Repubblica,Direzione Distrettuale Antimafia, diretta dal Giovanni Bombardieri.

APPROFONDIMENTI LA RIQUALIFICAZIONE Caserta, la riqualificazione del canile municipale si avvia verso la... IL CASO Pompei: scooter fermato tra le domus, in sella un turista australiano I CONTROLLI Napoli, dai profumi alle finte griffe: sequestrati 250 prodotti falsi

L'uomo era stato condannato in primo grado nel dicembre scorso a 12 anni di carcere per concorso esterno con la 'ndrangheta al termine del processo «Monopoli».