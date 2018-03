Reggio Calabria, in carcere i tre predatori di donne e anziani: uccisero 88enne per rapinarla

Venerdì 16 Marzo 2018, 14:54 - Ultimo aggiornamento: 16-03-2018 15:20

Gli agenti della sezione Reati contro la persona della Squadra mobile di Reggio Calabria hanno assicurato alla Giustizia questa mattina la banda di tre Rom che depredavano sistematicamente donne e anziani, il 22 ottobre scorso arrivando ad ammazzare di botte l’88enne Maria Ficara pur di rapinarla, spaccandole dieci costole in un pestaggio vigliacco e letale.All’uscita dalla Questura reggina dei tre arrestati, un grave e imprevedibile epilogo: diversi Rom, parenti degli arrestati, hanno insultato, spintonato ripetutamente e aggredito giornalisti e agenti di Polizia, riuscendo anche a distruggere la telecamera di un operatore che stava riprendendo per la Rai, oltretutto impedendogli così di fare il suo lavoro. Immediato il fermo in flagranza di reato per gli artefici di minacce e percosse, per i quali già nelle prossime ore potrebbero essere disposte specifiche misure cautelari.I tre Rom componenti della banda finiti in cella, arrestati nella zona Sud di Reggio Calabria, sono il 43enne Massimo Berlingeri ‘u stuppatu, l’appena 23enne Benito Alessandro Bevilacqua e la 29enne convivente di Bevilacqua, Patrizia Caristo.Il terzetto era solito effettuare reati predatori a danno di soggetti deboli, per lo più donne o anziani: pedinavano a lungo le vittime predestinate delle loro azioni criminose, ne studiavano le abitudini e poi entravano in azione scippandole o derubandole per strada, o rapinandole dentro casa. Molti “colpi”, anzi, sono stati sventati dal tempestivo accorrere delle forze dell’ordine. Purtroppo, però, non è andata così nel dicembre scorso, quando i tre malviventi hanno deciso di colpire l’anziana pensionata Maria Ficara.Anche questa volta, una rapina in casa assolutamente organizzata. I tre sapevano che, come molti anziani, in qualche angolo di una stanza la donna nascondeva del denaro: altre volte erano entrati nell’appartamento in assenza della pensionata, ma senza riuscire a scovare e arraffare i soldi.Così, poco dopo le 19 del 22 ottobre, appena hanno visto la Ficara fare ritorno dalla Messa, sono entrati in azione, riuscendo rapidamente a entrare in casa della donna, forse con un trucco. Senza perder tempo, i tre hanno minacciato Maria Ficara di gravi conseguenze, se non avesse consegnato sùbito tutti i soldi che teneva in casa: ma l’anziana s’è rifiutata. Ecco il motivo del brutale pestaggio che ha provocato la frattura di ben dieci costole della donna, spirata per la gravità delle lesioni subite.Ma le telecamere di sicurezza degli edifici nell’area aveva ripreso il “pattugliamento” dell’abitazione della vittima da parte di una Fiat “Multipla” azzurra su cui viaggiava Berlingeri e di una Fiat “500” nocciola con a bordo Bevilacqua e la Caristo, effettuato per oltre un’ora, fino a incrociare la vecchina che stava tornando a casa sua. Poi, il tentativo di rapina e il dramma. Dinamica confermata anche da successive intercettazioni telefoniche e ambientali.Il corpo senza vita della donna era stato rinvenuto in serata, in camera da letto, da alcuni parenti allarmati dalla circostanza che la congiunta fosse mancata a un appuntamento serale.Ai tre vengono contestati i reati di rapina aggravata e omicidio preterintenzionale; Bevilacqua e Caristo sono accusati anche di alcuni furti aggravati e ricettazione di beni provento di diversi “colpi” che avrebbero commesso nella zona Sud di Reggio. Disposto invece l’obbligo di presentazione quotidiana in Questura nei confronti del 18enne Daniele Bevilacqua, indagato per furto aggravato.Dopo la conferenza stampa, tenutasi stamane in Questura, la “coda” dell’aggressione a poliziotti e giornalisti.