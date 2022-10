Reggio Calabria, incontro per la legalità tra carabinieri ed Enel

Carabinieri ed Enel impegnati per la prevenzione e il contrasto all'illegalità, la tutela dell'ambiente e del territorio: questi i temi dell'incontro tenutosi al comando provinciale dell'Arma, a Reggio Calabria. Per l'Arma presente il comandante provinciale, Marco Guerrini. Per Enel Italia, Primiano Rotunno, responsabile Security - Area Sud. Obiettivo dell'incontro: «Attuare territorialmente quanto previsto dal protocollo, sottoscritto tra Arma e Azienda elettrica nel novembre dello scorso anno, focalizzato sulla protezione dell'ambiente e delle risorse naturali, la lotta ai cambiamenti climatici e il contributo per uno sviluppo economico sostenibile del territorio. È proprio sul territorio che l'accordo avrà la sua piena operatività grazie al nuovo modello di sicurezza partecipata che permetterà di affrontare congiuntamente le complesse problematiche connesse alla sicurezza e continuità operativa delle reti e delle infrastrutture elettriche, alla protezione del personale preposto alla loro gestione e al patrimonio aziendale».