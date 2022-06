Reggio Calabria, precipita con l'auto in mare: salvato

Ha rischiato di morire dopo essere precipitato con la sua auto nelle acque del porto di Reggio Calabria: un 62enne, che per cause ancora in corso di accertamento è finito in mare mentre era alla guida del suo veicolo. Salvato dall'intervento tempestivo di due uomini della Polizia di Stato, in servizio nella sezione nautica dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, e grazie a un militare della Guardia costiera. I soccorritori, che si trovavano nei pressi del molo, non hanno esitato a tuffarsi in mare e, dopo aver frantumato il finestrino della macchina, hanno estratto il 62enne dall'auto ormai inabissata. Seppur non in pericolo di vita, l'anziano è stato portato a terra e successivamente condotto in ospedale per gli accertamenti del caso dai soccorritori del 118, allertati dalla sala operativa della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria. Operazioni di recupero del mezzo a cura degli uomini dei vigili del fuoco e della Guardia Costiera.

