Reggio Calabria, rischio listeria: 23 ispezioni, nove sanzioni

Rischio di contaminazione da listeria: i carabinieri del Nas di Reggio Calabria hanno sequestrato 250 chili di alimenti. Nello specifico, fra il 10 e il 19 ottobre, i militari hanno controllato i prodotti a base di carne cruda, formaggi molli e freschi, prodotti di gastronomia con farcitura fresca nella province di competenza Reggio Calabria-Palmi, Melito di Porto Salvo, Rosarno, Gioia Tauro, Seminara e Taurianova.

Effettuati 23 ispezioni in imprese di alimenti, di cui 9 hanno evidenziato irregolarità e per le quali i gestori sono stati segnalati alla competente autorità amministrativa, mentre un'attività del valore di circa 200mila euro è stata sospesa per la mancanza dei requisiti autorizzativi.