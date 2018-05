Mercoledì 16 Maggio 2018, 19:51 - Ultimo aggiornamento: 16-05-2018 19:52

«Poste Italiane ha offerto, come di consueto, e sin dal 2015, anno dell'avvio dell'indagine, la massima collaborazione alla polizia giudiziaria di Reggio Calabria, impegnata nell'inchiesta su una ipotesi di truffa alla quale avrebbero concorso alcuni suoi dipendenti. L'Azienda è parte lesa nella vicenda». È quanto riferisce la società in merito all'inchiesta che oggi ha portato all'arresto di 29 persone che, con la complicità di alcuni dipendenti, si appropriavano di somme da conti, buoni e libretti di anziani.«Poste Italiane - prosegue la nota - ha assunto provvedimenti immediati nei confronti degli indagati: alcuni impiegati sono stati licenziati già nel 2015 per gravi irregolarità interne già accertate autonomamente dall'Azienda, per altri è scattata la sospensione».