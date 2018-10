La sinistra ha manifestato solidarietà al sindaco di #Riace, ai domiciliari con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Quando hanno indagato me, l’Associazione Nazionale Magistrati ha difeso il pm dichiarando “basta interferenze”, diranno le stesse cose?🤔 pic.twitter.com/C7Ai2OhJpk — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 6 ottobre 2018

Martedì 9 Ottobre 2018, 11:15 - Ultimo aggiornamento: 09-10-2018 11:48

ha scatenato il dibattito politico sulla questione migranti, con il centrodestra e il Movimento 5 Stelle che hanno attaccato il modello Riace. Ma tra la miriade di informazioni venute fuori su Lucano ne è spuntata una molto simile a una fake news, ma di natura diversa: sui social si è fatta strada, tra centinaia di condivisioni, un’intervista molto particolare ad un signore fuori da un bar.Questo signore, che rivendicava le sue opinioni con nome e cognome («Mi chiamoe mi assumo le responsabilità di quello che dico»), criticava aspramente l’operato del sindaco calabrese. In realtà l’intervista risaliva non agli ultimi giorni o successivamente alle indagini su Lucano, ma al 2016: e quel Pietro Zucco non è un cittadino qualsiasi, ma proprio l’ex sindaco di Riace, che negli ultimi anni non se l’è passata benissimo.Zucco(e poi condannato in Cassazione nel 2015) per essere un prestanome della ‘ndrangheta, per il clan Ruga-Metastasio: secondo gli investigatori, Zucco con una cooperativa di cui era rappresentante aveva permesso ad un uomo dei clan, Vincenzo Simonetti, di gestire una cava a Stilo, nel reggino, che invece gli era stata sequestrata. La foto di Zucco finì anche sui giornali dopo l’arresto.Prima di condividere contenuti di questo genere, in definitiva, sarebbe buona abitudine verificarle per bene: e non vale solo per i giornali, ma anche per i semplici cittadini. Comunque la si pensi, è preferibile farsi un’idea sulle questioni - in ogni campo - solo dopo una corretta informazione. E a cascarci in questa superficiale mania di condivisione, è stato anche il ministro dell’Interno:sui suoi profili social qualche giorno fa, parlandone come di un ‘cittadino di Riace’ qualunque. Cittadino che tra l'altro, secondo i media locali, negli ultimi tempi si sarebbe anche riavvicinato alla politica: e con quale partito? Con