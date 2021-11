Scuole chiuse per maltempo a Catanzaro: allerta arancione della Protezione Civile

Scuole chiuse a Catanzaro domani. Il sindaco, Sergio Abramo, ha disposto per domani la chiusura di tutti gli istituti scolastci pubblici e privati. La decisione è stata presa a seguito del bollettino di allerta meteo arancione diramato dalla Protezione Civile regionale.

«Il provvedimento è stato adottato in via cautelativa - è spiegato in una nota dell'ufficio stampa del Comune - alla luce delle previsioni che, dalla tarda mattinata di domani, con riferimento in particolare alle scuole interessate dai rientri pomeridiani e dal tempo pieno, riportano possibili rovesci di forte intensità». Abramo ha anche attivato il Centro operativo comunale, al quale collaborano i volontari del gruppo comunale di Protezione Civile per monitorare costantemente l'evolversi della situazione.

Maltempo in tutto il centro sud

Una forte perturbazione nelle prossime ore causerà infatti l'avvio di una fase di maltempo con precipitazioni diffuse sulle zone tirreniche centrali e sulla fascia ionica, nonché un graduale aumento della ventilazione meridionale.

Decisa quindi allerta arancione su buona parte della Calabria e allerta gialla su quasi tutto il centro-sud, dalla Toscana alla Sicilia. I fenomeni meteorologici, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare criticità idrogeologiche e idrauliche. Dalle prime ore di domani sono previste quindi precipitazioni diffuse a carattere di rovescio o temporale su Lazio, Campania, Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia, dove saranno anche possibili mareggiate lungo le coste esposte, ma anche su Abruzzo e Molise.

