Maltempo, scuole chiuse domani a Catanzaro: allerta arancione della Protezione Civile

Allerta maltempo a Catanzaro. Il sindaco della città calabrese Sergio Abramo, ha disposto per domani la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, compresi i servizi educativi per l'infanzia e per la scuola dell'infanzia pubblici e privati, asili nido pubblici e privati e ludoteche, attività scolastiche ed extrascolastiche, e degli impianti sportivi. La decisione - è detto in una nota del Comune - è stata adottata «in considerazione del messaggio di allerta meteo di livello arancione diramato dalla Protezione civile regionale per l'intera giornata di domani».

Maltempo, l'inverno arriva in anticipo: neve sugli Appennini, temperature in picchiata

Domani scuole chiuse a Catanzaro

Il provvedimento «si rende necessario, in via precauzionale - riporta ancora la nota - in previsione del rischio di rovesci di forte intensità, che potrebbe rendere difficoltoso il raggiungimento delle scuole e degli impianti sportivi con mezzi pubblici e privati». Inoltre, nella nota, si precisa che è stato anche attivato il Coc (Centro operativo Comunale) «per monitorare l'evoluzione delle condizioni meteo e predisporre ogni misura necessaria per scongiurare eventuali pericoli a tutela della sicurezza e pubblica incolumità».