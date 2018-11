Lunedì 5 Novembre 2018, 13:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TORRE DEL GRECO - Arte-terapia per bambini, solidarietà per minori e mamme a rischio: a Torre del Greco un progetto per ricordare Imma Marrazzo, l'avvocato di Torre del Greco morta durante un’escursione in Calabria nella strage del Pollino, lo scorso 19 agosto, sotto il muro d’acqua venuto giù dal Raganello.L'iniziativa è stata curata dall'associazione Noi Minori dell'avvocato Veronica Solvino, in partnership con la Camera dei Minori di Torre Annunziata, l'associazione forense Enrico De Nicola e l'istituto Francesco Degni di Torre del Greco della preside Rossella Di Matteo. Nell'ambito del progetto la sezione «Costruisci il tuo presepe» con Silverio Marrazzo, papà di Imma e «Dipingi con Antonio Solvino».«Vogliamo insegnare ai bambini a usare le creatività e a staccarsi dai cellulari: lo facciamo in memoria di Imma, splendida mamma ed eccellente avvocato che credeva molto nel valore del volontariato».