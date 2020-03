Terremoto in Calabria, a Cosenza, tra Serra d'Aiello e Amantea: sei scosse avvertite fino a Catanzaro e Reggio Calabria, la più forte di magnitudo 3.9 nella notte: gente in strada, ma senza assembramenti. La paura si aggiunge alla paura: l'istinto ha spinto i calabresi a fuggire di casa, ma poi lo spavento del contagio per il coronavirus ha vietato la risorsa più potente in questi casi. La vicinanza. Non è adesso possibile abbracciarsi, stare vicini, farsi forza con una stretta di mano. Ognuno lontano dagli altri, un'isola di inquietudine. L'epicentro è della scossa più forte a Serra d'Aiello, in provincia di Cosenza, a pochi chilometri dal mare Tirreno a nord di Lamezia Terme.

Il primo boato, secondo l'Ingv, all'1.47, l'ultima alle 2.43, sei scosse da quella di magnitudo 3.9 a quella di 2.3. Le prime tre con epicentro a Serra d'Aiello, le altre tre al largo di Amantea.

Si è sentito parecchio Il secondo pesante in poche settimane IO NON CE LA FACCIO PIÙ — Pmax (@bbbnunziol) March 17, 2020

In tanti hanno passato il resto della notte in auto, altri sul lungomare, ma sempre tenendo le distanze: un'angoscia in più dopo essere stati tirati giù dal letto in pieno sonno, con i bambini spaventati e gli anzini a muoversi con difficoltà.





