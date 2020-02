Un terremoto di magnitudo 3.4 è avvenuto poco dopo le 23 lungo la Costa Ionica Catanzarese (Catanzaro), il

sisma è stato registrato a una profondità di 29 km. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

La scossa è stata avvertita in molti paesi. Un primo terremoto era stato registrato stamane alle 08:46, dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di magnitudo 2.1 in Calabria, esattamente ad Albi, in provincia di Catanzaro, con ipocentro a 9 chilometri di profondità. L’evento sismico era stato localizzato a 20 chilometri a nord di Catanzaro, a 29 chilometri ad est di Lamezia Terme, a 40 chilometri a sud-est di Cosenza e a 43 chilometri ad ovest di Crotone. Poi altre due scosse di 2 e 2.4 in serata davanti alle coste.

Ultimo aggiornamento: 12 Febbraio, 06:30

