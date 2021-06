Terremoto in Calabria di 3.4: paura sulla costa jonica cosentina, da Corigliano a Cirò Marina

Scossa di terremoto oggi in Calabria. Secondo i dati Ingv, il sisma di magnitudo 3.4 è localizzato a Longobucco, in provincia di Cosenza, ma è stato avvertito distintamente sulla costa jonica, da Corigliano a Cirò Marina, località turistiche estive che cominciano già ospitare i primi vacanzieri. Non si registrano per ora danni a persone o cose.