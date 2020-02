Terremoto, una scossa piuttosto forte è stata registrata oggi 13 febbraio 2020 a Cirò Marina. Il terremoto di magnitudo ML 3.2 è avvenuto nella zona a 3 km nord est dal centro in provincia di Crotone. Come riporta l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma è stato registrato ad una profondità di 20 km. Il sisma è stato avvertito chiaramente in tutte le cittadine della costa jonica sino a Crotone.

Terremoto a Cirò Marina di 3.2 avvertito a Crotone e sulla costa jonica della Calabria

Ultimo aggiornamento: 16:29

