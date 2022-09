Terremoto di 5.6 nel mare Ionio, avvertito chiaramente in Calabria (soprattutto a Crotone) e Puglia

Terremoto, una forte scossa è stata registrata nel mare Ionio al largo dell'isola greca di Zante. Il sima, registrato alle 9.36 italiane, è stato di magnitudo 5.6 a profondità di dieci chilometri, come riporta il sito dell'istituto nazionale di vulcanologia. Il terremoto è stato avvertito chiaramente, nonostante la distanza, sulle coste calabresi e pugliesi, in particolare nel leccese e a Crotone come testimoniano numerosi tweet. Per ora non si hanno notizie di danni a persone o cose.

