Terremoto in Calabria di magnitudo ML 4.3. La scossa è stata registrata nel Tirreno ed avvertita sulla costa calabra sud occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria, ma anche a Cosenza e Lamezia). La scossa, registrata alle 10.19 a profondità di 9,9 km, è stata avvertita dalla popolazione in una vasta area della costa calabra tirrenica. Il sisma é stato avvertito, in particolare, nella zona del vibonese, dove è stato localizzato l'epicentro. La scossa ha interessato, comunque, una vasta zona della Calabria. È stata avvertita distintamente anche a Lamezia Terme e Catanzaro e lungo la fascia tirrenica cosentina.

Treni sospesi

È stata sospesa la circolazione ferroviaria lungo la fascia tirrenica della Calabria a causa della scossa di terremoto di stamattina. La sospensione riguarda i treni che effettuano il servizio lungo la linea Paola-Rosarno, a Tropea e tra Lamezia Terme e Catanzaro Lido. I tecnici di Rete ferroviaria italiana (Gruppo Fs italiane) stanno effettuando la ricognizione a bordo di carrelli ferroviari lungo le linee interessate per verificare le condizioni dei binari. Sono stati istituiti bus sostitutivi per i passeggeri delle linee coinvolte dalla sospensione.

Grazie Antonella, è durato un bel po' comunque dipende dalla zona si dice che l'epicentro sia stato a Vibo Valentia, io mi trovo a Cosenza ... ballava un po tutto 🙏🏼 #Terremoto — S@nte (@sant_px) January 20, 2022

Scuole evacuate

Molte scuole e uffici sono stati fatti evacuare a causa della scossa di terremoto di magnitudo 4.3 registrata in molti centri della Calabria. Nella maggior parte dei comuni in cui é stato avvertito il sisma gli alunni delle scuole elementari sono stati raccolti in luoghi aperti adiacenti gli istituti. Le operazioni di sgombero si sono svolte, comunque, ordinatamente e non si registra alcun ferito. Molte persone che si trovavano in casa sono uscite in preda a forte allarme. A Lamezia Terme è stato temporaneamente interrotto anche il processo Rinascita-Scott, in corso nell'aula bunker. La scossa ha provocato paura fra la gente, che in molte zone, non solo dove si è registrato l'epicentro del sisma, si è precipitata in strada dai loro uffici. Le forze dell'ordine hanno avviato accertamenti per rilevare eventuali danni, che al momento, comunque, non vengono segnalati.

La stima, provvisoria, proviene dall'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia.