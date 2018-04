Esenzioni indebite del ticket sanitario, sanzioni per 105 mila euro

Mercoledì 18 Aprile 2018, 09:49 - Ultimo aggiornamento: 18-04-2018 10:08

Usufruivano di esenzioni del ticket sanitario pur non avendone diritti. Sono stati riscontrati oltre 100 casi irregolari per omessi pagamenti per oltre 35mila euro e sanzioni amministrative per circa 105mila, pari al triplo del contributo conseguito.È il bilancio dei controlli messi a segno dai finanzieri della tenenza di Soverato (Catanzaro) che hanno passato al setaccio numerosissime ricette in regime di esenzione ticket. Le verifiche hanno riguardato oltre 100 soggetti che, attraverso la presentazione di autocertificazioni riportanti dati non veritieri, hanno indebitamente usufruito di prestazioni farmaceutiche e medico specialistiche, a danno del servizio sanitario regionale e nazionale. Analizzando le banche dati, dove sono stati riscontrati i reali ed effettivi redditi percepiti dai soggetti controllati e dal loro nucleo familiare, sono addirittura emersi casi eclatanti come persone che hanno beneficiato delle esenzioni, pur avendo dichiarato redditi superiori ai 70.000 ed ai 100.000 euro.