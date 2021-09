Uccise 8 persone in un incidente, esce dal carcere e fa un altro morto

Uccise 8 persone in bicicletta travolgendole con la sua automobile, dopo essere stato scarcerato ha ottenuto di nuovo la patente e causato un nuovo incidente. Una storia per cui non si dà pace la figlia di una delle vittime dell'incidente di Lamezia avvenuto nel 2010 sulla statale 18 Tirrenica. Il marocchino Chafik Elketani, oggi 33enne, uccise 8 persone, tra cui suo padre, ma per lei la giustizia è stata troppo clemente nei suoi confronti.

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

...