Tropea borgo più bello d'Italia: la "Perla del Tirreno" incoronata da un concorso nazionale Rai

Tropea è il borgo più bello d'Italia. La perla del Tirreno è riuscita a far valere la sua luce vincendo il Concorso nazionale e imponendosi sulla concorrenza agguerrita distribuita su tutto lo Stivale. A dare l'annuncio ufficiale è stata la conduttrice del programma Kilimangiaro Camila Raznovich ieri sera su Raitre sulle note della canzone di Rino Gaetano «Il cielo è sempre più blu» dove si è svolta la finale. Blu come il colore del mare tropeano.

Sale sul podio ma non riesce ad ambire al massimo successo il comune delle Madonie, unico partecipante siciliano che si piazza alle spalle di Tropea e di Baunei (Nuoro) seconda classificata.

Una rivincita per la città calabrese dopo la delusione e le polemiche legate all'esclusione del Comune dalla fase finale del concorso per la prossima Capitale della Cultura che ha consegnato la corona a Procida. L'amministrazione comunale, sulla propria pagina Facebook, ha commentato la vittoria con una singola parola: «Booooommmm».

Diventare il Borgo più bello d'Italia non era infatti scontato viste le altre 13 città in gara ma i voti online acquisiti sono stati alla fine sufficienti. L'appassionante sfida tra i Borghi più belli d'Italia è giunta all'ottava edizione del programma di grande successo che ha permesso di scoprire posti bellissimi. Appena sarà possibile, Tropea e le alte località torneranno a essere mete ambite per appassionati d'arte, cultura e gastronomia. Le votazioni si sono chiuse domenica 21 marzo scorso.