La Calabria tra le regioni con il numero maggiore di casi. Più lentamente rispetto ad altri Paesi, ma anche in Italia aumentano i casi di vaiolo delle scimmie. A ieri, secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute, sono 426 i contagi confermati, 19 in più rispetto alla precedente rilevazione del 22 luglio. La quasi totalità dei contagi sono avvenuti in maschi (sono soltanto 2 le donne), con un età mediana di 37 anni, anche se i casi hanno riguardato persone dai 20 ai 71 anni. La Lombardia è la Regione più colpita con 197 casi; seguono il Lazio (90), l'Emilia Romagna (49), il Veneto (31). Complessivamente in queste quattro regioni si concentra l'86% dei casi. Basilicata, Calabria, Molise, Sardegna, Umbria e Valle d'Aosta sono le zone in cui fino a oggi non sono stati notificati contagi.

