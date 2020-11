Due operai muoiono folgorati: stavano riparando la grondaia del Municipio

Incidente sul lavoro in provincia di Vibo Valentia. Due operai sono morti folgorati a Filogaso. Le vittime erano intente a sistemare alcune grondaie del palazzo municipale quando, secondo quanto si è potuto apprendere al momento, avrebbero inavvertitamente toccato i cavi elettrici. Inutili i soccorsi. Sul posto i carabinieri della Stazione di Maierato per che hanno avviato le indagini per risalire all'esatta dinamica dell'accaduto.

APPROFONDIMENTI MILANO Covid, anziani sposati da 63 anni muoiono lo stesso giorno a... TERAMO Covid, si contagia per abbracciare la moglie in fin di vita: Dante... ROMA Covid Roma, l'addio a Lucianone il gigante buono del pronto...

Incidente dopo il coprifuoco, automobilista ferito ora rischia la multa

Non si conoscono ancora le generalità delle due vittime. Tutta la zona è stata immediatamente transennata per tenere a distanza le persone giunte una volta appresa la notizia. Costernati per l'accaduto il sindaco del piccolo centro, Massimo Trimmeliti e il vicesindaco Daniele Rachieli che, entrambi fuori paese per impegni, stanno immediatamente rientrando.

Ultimo aggiornamento: 14:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA