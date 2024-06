L'appuntamento è per domani a Napoli, presso l'Officina dello spazio nata dall'incontro tra Gruppo Ali e Space Factory nell'area più grande allestita nel Mezzogiorno per la progettazione e lo sviluppo di prototipi spaziali per esperimenti in condizione di microgravità. È qui che arriverà Clay Mowry, presidente dello Iaf (International Astronautical Federation), la principale associazione mondiale delle imprese e agenzie spaziali e della difesa. Una visita che sa di riconoscimento assoluto non solo per il nuovo polo tecnologico, già tenuto a battesimo dall'astronauta Paolo Vittori, ma per l'intero Dac, il Distretto aerospaziale campano che garantisce alla regione un posizionamento di assoluto rilievo nella filiera aerospaziale nazionale. Ad accoglierlo ci saranno infatti il presidente del Distretto, lo scienziato Luigi Carrino, e l'assessore regionale alla ricerca Valera Fascione, protagonisti in prima persona della crescita esponenziale del comparto. Lo dicono intanto i numeri dell'ultimo report curato da Srm, la Società di studi e ricerche sul Mezzogiorno collegata al Gruppo Intesa Sanpaolo.

Le cifre

Quasi 900 milioni di valore aggiunto, più della metà del totale del Mezzogiorno; 2,8 miliardi di volume d'affari complessivo; 824 milioni di valore dell'export (il Sud è a 1.172 milioni); 67 unità locali (ma si arriva a oltre 170 soggetti considerando anche le Pmi dell'indotto, i centri di ricerca e le 5 università campane con corsi di ingegneria), per oltre 8.200 addetti diretti (il Sud è a quota 13 mila) ma si arriva a circa 40mila con tutti i settori collegati. Ma a dare ancor più il senso della competitività del Distretto provvedono i dati dell'export: le esportazioni aerospaziali internazionali della Campania (dati 2022) sono cresciute del 20%, ovvero più dell'Italia (+19%) e del Sud (+14%). Il saldo è positivo: l'export rappresenta infatti il 459% dell'import (Italia 210%, Sud 238%). Le aziende del Dac esportano in 88 dei 157 Paesi in cui esporta l'Italia ma hanno un peso rilevante nei principali mercati di sbocco del nostro Paese. È la conseguenza anche della tipicità della supply chain del settore, più complessa e verticistica: mentre cioè i comparti tradizionali manifatturieri vedono una numerosa prevalenza di imprese (anche piccolissime) disseminate sul territorio (in Campania 6,8 addetti per Unità locale), «la strutturazione del settore aerospaziale spinge le aziende ad esportare fuori regione e all'estero».

Ma c'è anche un altro dato su cui riflettere: investire nell'aerospazio campano conviene perché si mantiene sul territorio una elevata quota della ricchezza prodotta. È dimostrato infatti che su 100 euro di Valore aggiunto attivato dalla produzione aerospaziale, l'effetto endogeno è assai rilevante, sicuramente più di quanto si verifica nelle altre macro aree e negli altri settori.

Il distretto

Costituito nel 2012, erede di una antica e celebre tradizione aeronautica napoletana, saldamente ancorato ai suoi quattro pilastri fondativi (aviazione commerciale, aviazione generale, spazio e vettori, e manutenzione e trasformazione dei velivoli, queste ultime legate soprattutto al polo Atitech di Capodichino) il Dac è l'esempio concreto di come anche al Sud si possano tenere insieme su progetti e collaborazioni di alto profilo colossi come Leonardo e piccole e medie aziende di assoluta qualità (come Tecnam, progettatrice e produttrice di piccoli aerei di affidabilità riconosciuta nel mondo). Una filiera che ha saputo resistere meglio di quella pugliese, legata soprattutto alle commesse di Boeing, quando il mondo ha scoperto con il Covid che non era più possibile volare. E che oggi è in prima fila su sfide tutt'altro che impossibili, come la progettazione di sistemi per gli aerei senza pilota, di speciali compositi in vetroresina per il volo ipersonico, dei sempre più vicini taxi volanti per il trasporto di merci e passeggeri. Il tutto, peraltro, con un'attenzione ormai assoluta ai fattori di sostenibilità ambientale e al monitoraggio del territorio: la Campania è una delle pochissime regioni europee selezionate dall'Esa, l'Ente spaziale dell'Unione, che contribuiranno alla creazione del portafoglio di servizi operativi denominati Iride, la costellazione italiana, in orbita bassa, per il monitoraggio, appunto, delle aree terrestri. Ecco perché la visita del presidente mondiale dello Iaf a Napoli ha il sapore della presa d'atto di una realtà già conosciuta in tutto il mondo, di un ecosistema capace di mettere insieme la grande ricerca (non solo universitaria ma anche privata) e le imprese. È storia di un decennio ma forse se ne sono accorti finora in pochi.