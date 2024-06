È un napoletano che non ha mai smesso di essere tale, Antonio Giordano, e da ieri è anche ufficialmente uno dei più importanti scienziati al mondo, appena consacrato tra i Worlds Best Medicine Scientists dalla piattaforma Research.com. Ranking mondiale: 566 tra i biologi e i biochimici; 374 tra quelli che lavorano negli Usa. Un riconoscimento prestigioso che proietta l'oncologo napoletano in un club ristretto di cervelli mondiali.

Una vera élite della ricerca scientifica. «Alla mia età un grande traguardo, un orgoglio», ha commentato il professore, 62 anni, che ha anche il primato di essere tra i più giovani in questa speciale classifica dei cervelli. Che fosse un ricercatore di prestigio mondiale, lo si sapeva da tempo. Ma l'ingresso con una posizione così importante nell'elenco speciale di Research appare come una consacrazione definitiva, e autorizza anche una riflessione su una biografia, umana prima ancora che scientifica, molto particolare. Giordano, infatti, è un napoletano che è andato via senza essersene mai andato, ed è uno scienziato che è rimasto senza essere mai rimasto. Non è né fermo, né sradicato. Ha avuto la straordinaria abilità, che diventa quasi un modello innovativo, di andare nel mondo mantenendo salde le radici.

I legami con Napoli

Non ha mai smesso di essere napoletano, mai smesso di dirsi napoletano, mai smesso di tenere un legame vero, non nostalgico, ma operativo, professionale, scientifico e da militante con il corpo della città, pur studiando e lavorando altrove. Il che ci insegna che, oggi, nelle professioni intellettuali, soprattutto, si può sfruttare a pieno il grande potere delle connessioni per muoversi nel mondo senza mai andarsene del tutto, e per rimanere senza restare. Questa che appare come una contraddizione è invece la cifra tutta moderna che Giordano ha navigato nella sua esistenza, di uomo e scienziato, e che, con la forza del mondo globalizzato, può essere una chiave di volta. Non più cervelli in fuga ma cervelli in movimento, cervelli attivi che vanno e vengono, che cercano e non si perdono, che si confrontano col mondo e non smarriscono le radici. Si può fare, si fa, Antonio Giordano lo fa e lo fa bene. Figlio di scienziato (il padre, Giovan Giacomo Giordano, è stato uno dei primi ricercatori a scoprire i gravissimi danni dell'amianto), allievo di un premio Nobel (Dewey Watson al Cold Spring Harbor Laboratory), Giordano non avrebbe potuto conoscere e capire così tanto se da giovanissimo, subito dopo la laurea in Medicina a Napoli e la specializzazione a Trieste, non si fosse messo in viaggio per gli Stati Uniti.

Un dottorato di ricerca negli Usa, poi una vastissima esperienza di mondo che ne ha fatto un riferimento per gli studi sulla genetica del cancro. Più di 650 articoli su riviste scientifiche, 40 premi nazionali ed internazionali, 15 brevetti internazionali per la scoperta di nuovi geni e nuovi metodi per la diagnosi e la terapia dei tumori. Grazie al suo lavoro si è giunti a una delle più significative scoperte in campo oncologico: l'individuazione e la clonazione di un nuovo gene oncosoppressore, l'RB2/p130 che può prevedere e anticipare l'insorgenza del cancro. Con una serie complessa e articolata di studi conseguenziali di primaria importanza. Al professor Giordano si deve anche la scoperta di due "custodi" del genoma umano: CDK9 e CDK10, da cui partono opportunità innovative di cura dei tumori, già sperimentate con successo. Ricerche importanti condotte tenendo sempre un filo sempre teso tra Usa e Italia. Professore Ordinario per chiara fama nel settore scientifico-disciplinare di Anatomia Patologica presso il Dipartimento di Biotecnologie Mediche dell'Università degli Studi di Siena e al tempo stesso professore di Biologia Molecolare presso la Temple University di Filadelfia. E la scienza diventa anche solidarietà, scambio, beneficenza.

Con lo Sbarro Institute for Cancer Research and Molecular Medicine (organizzazione non-profit che opera nella ricerca) ha costruito decine di iniziative, a Mercogliano presiede il Comitato scientifico del Centro ricerche oncologiche, non smettendo mai di fare ricerca anche in Italia, a cominciare dalla Terra dei fuochi, dove è stato un rigoroso attivista nella denuncia dei fattori inquinanti come decisivi per la maggiore incidenza oncologica su certi territori. Scienziato, divulgatore, ricercatore, attivista, protagonista della società americana e di quella italiana, passando la vita a costruire ponti e non muri, dentro una idea di movimento che non è la migrazione ma lo scambio. E, dulcis in fundo, tifosissimo del Napoli, a cui ha dato anche qualche consulenza sanitaria, facendo battere forte il cuore che, per definizione, non ha confini e parla una sola lingua. Quella del mondo.