«Noi siamo convinti che il destino del Sud non sia quello di vivere di sussidi e assistenzialismo, ma di lavoro e di sviluppo». Le parole del presidente del Consiglio Giorgia Meloni contenute nell'intervista pubblicata ieri da Il Mattino sposano perfettamente il pensiero di Emanuele Grimaldi, presidente del Gruppo Grimaldi e presidente dell'International Chamber of Shipping, l'associazione mondiale degli armatori. «Il Sud cresce già più del Nord - dice Grimaldi - e l'Italia nel suo complesso attualmente va meglio del Nord Europa».

Il suo punto di osservazione presidente è sicuramente privilegiato.

«Al mio Gruppo appartengono società che operano nel Baltico e in tutto il Nord Europa. In questo momento, segnano il passo con un -10%; le società, invece, che operano in Italia e, nello specifico, a Napoli e nel Sud, segnano tutte dati molto positivi. Insomma credo che il Sud Italia può guardare anche al Nord Est a testa alta, andiamo meglio anche di quest'area del Paese da sempre indicata come locomativa».

Nell'intervista a Il Mattino Giorgia Meloni dice anche che in questo nuovo paradigma il primo asset che può essere sfruttato di più e meglio è il mare. Bisogna rafforzare ulteriormente i primati di armatori e cantieristica.

«Sono giuste le parole del premier, il primo asset da sfruttare è il mare. Mi lasci dire, comunque, che fa molto piacere l'attenzione del governo verso il Sud, verso Napoli e verso la provincia di Napoli. Questa azione è molto importante per tutto il Paese perché più cresce il Mezzogiorno più cresce l'Italia. Questa è la vera svolta. Il cambio di paradigma è tutto qui. E mi pare che siamo sulla strada giusta».

Basta lamentazioni, dunque? Basta piangerci addosso?

«Esattamente. E soprattutto è necessario che i riferimenti storici siano ben chiari a tutti».

Cioè da dove veniamo?

«Alla vigilia dell'Unità d'Italia le banche più ricche erano al Sud, l'80% della flotta nazionale era di armatori meridionali. E poi i cantieri navali, la prima ferrovia, i tesori architettonici e tantissimo altro. Se il Sud avesse rivendicato autonomia nel corso della sua storia, oggi sarebbero gli altri a correrci dietro».

Si riferisce alla riforma sulle autonomie?

«Sì. ma non dobbiamo andare molto indietro. Il secolo scorso il Banco di Napoli era uno dei forzieri del Paese; mio zio, Achille Lauro, aveva la flotta più grande ed era l'armatore più rispettato al mondo».

Ma anche oggi sulle flotte non temiamo confronti.

«E questo dimostra come abbiamo saputo guardare avanti meglio e prima degli altri. Penso a Gianluigi Aponte, armatore napoletano, che possiede la flotta più grande al mondo; non dovrei dirlo io, ma penso al Gruppo Grimaldi con un centinaio di navi che battono bandiera italiana e altrettanto che lavorano stabilmente in altri Paesi. E tenga conto che parliamo di un Gruppo completamente italiano, con la sede principale a Napoli, che fa da ombrello anche alle società che abbiamo all'estero».

Navi, logistica, portualità, trasporto e distribuzione. Il Gruppo Grimaldi opera su tutta la filiera.

«E questo è sicuramente una svolta che si è rivelata molto positiva. Oggi con 5 miliardi di fatturato sul trasporto rotabile siamo la prima compagnia al mondo e, lo ripeto, siamo una compagnia orgogliosamente napoletana».

La Meloni dice che il governo sostiene la vocazione del Sud a diventare hub del Mediterraneo.

«Una scelta importante perché ci mette nel condizioni di crescere ulteriormente con il lavoro».

Si riferisce al Piano Mattei?

«Certamente. Il Piano Mattei per noi è la conferma esatta di quello che già facciamo e che continueremo a fare con ancora più tenacia. Quando la Meloni dice che guardiamo all'Africa non per portare via qualcosa dalle Nazioni che ci ospitano, ma dobbiamo lasciare qualcosa e costruire qualcosa insieme a loro, ci promuove a pieni voti. Noi abbiamo terminal a Lagos in Nigeria, a Dakar in Senegal, operiamo in Egitto e in tanti altri Paesi del Sud del mondo. Ebbene operiamo insieme a loro. Non abbiamo mai avuto intenti predatori ma solo di collaborazione. Oggi vedere quei terminal all'opera è un piacere: dirigenti e operai sanno che abbiamo portato lavoro, formazione, tecnologie. E ci apprezzano sempre di più. In pratica abbiamo soci locali e insieme costruiamo modelli organizzativi ed economici che li aiutano anche in altri settori».

La formazione è essenziale in questi Paesi.

«E noi anche in questo siamo avanti. Abbiamo un accordo con l'Università che opera sotto l'egida dell'Onu. Diamo borse di studio a studenti che provengono da questi Paesi per investire sui manager di domani. Anche la nostra Fondazione opera molto sulla formazione e sulla ricerca».

Ma ci sono altri vantaggi oltre alla posizione strategica del Sud al centro del Mediterraneo?

«Certamente sì. Il Sud ha una vocazione turistica straordinaria da cui promana bellezza e cultura. Sono elementi che da soli possono generare infine possibilità oltre a quelle che già generano. E poi il vantaggio tecnologico della posizione geografica. Tenga conto che un pannello solare istallato nel Mezzogiorno produce il doppio dell'energia dello stesso pannello se istallato a Francoforte. Abbiamo le migliori condizioni per vincere la sfida ambientale meglio e prima degli altri. Ecco, la consapevolezza di questa forza, che tutti dobbiamo avere, è la nostra maggiore risorsa. Queste cose vanno dette con chiarezza e, se necessario, anche urlate».