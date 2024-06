Occorre sempre ripeterlo, consuma di più il fon di nostra figlia in un anno che un africano subsahariano. I suoi consumi medi sono 180 chilowattora, contro i 5500 di un italiano o i 13000 di un americano. È un'ingiustizia che non ha confronto e che assomiglia tanto a quanto abbiamo fatto in passato con la schiavitù, perché si tratta proprio di questo, lasciare essere umani schiavi della natura, da loro molto diversa da quella immaginata dai più qui da noi.

Non avere elettricità significa non avere acqua potabile, non poter conservare i vaccini, prima dei cibi, non avere illuminazione per studiare la sera o per garantire maggiore sicurezza.

Chi è stato in Africa, capisce bene perché si scappa e, anzi, si chiede perché lo faccia così pochi. Ben venga il piano Mattei dell'Italia, annunciato ormai un anno e mezzo fa, certo facilmente criticabile, perché non ha soldi, perché alcuni sono stati esclusi, perché esistono tantissime altre iniziative simili, perché è da secoli che ne parliamo.

Il tentativo

Ma il tentativo va fatto, l'ingiustizia va denunciata, e poi, per l'Italia, si tratta di rivendicare un ruolo che le compete per tradizione e per quello che fece Mattei. Fra le tante cose, era realista e da questo occorre partire, per riconoscere che noi occidentali, che guidiamo la finanza internazionale, non possiamo imporre il modello delle fonti rinnovabili e della transizione ecologica ai più poveri del mondo. Facciamo fatica noi a farlo, nonostante montagne di sussidi, figuriamoci gli africani.

Hanno bisogno di elettricità e questa va fatta con le stesse centrali con cui la facciamo noi l'energia elettrica, ovvero con i fossili. Occorre avere il coraggio di usare una sorta di bestemmia oggigiorno, carbone, perché è assurdo che in Mozambico, o in Kenya, non si possano fare centrali a carbone perché contro gli obiettivi della decarbonizzazione, mentre esportano carbone verso l'Asia.

Da decenni propiniamo pannelli fotovoltaici agli africani, ma la capacità complessiva installata in tutta l'Africa, un continente da 1, 4 miliardi di persone, non arriva a 15 GW, mentre solo in Italia ne abbiamo oltre 30 mila, che fa non più del 10% dell'elettricità che consumiamo.

È piena di gas l'Africa, se non è carbone, facciamogli fare centrali a gas a ciclo combinato, magari fornite dalle imprese italiane, prima che arrivino quelle cinesi. Poi dobbiamo far sì che le loro esportazioni di gas aumentino, in maniera che contino di più nelle esportazioni mondiali di energia, oggi troppo concentrate dal Medio Oriente.

L'Italia, sempre grazie a Mattei, è già da tempo un hub, un'interconnessione del gas, con i suoi due gasdotti che legano la Sicilia a Tunisia e Libia, ma può, e deve, essere potenziato. Due grossi rigassificatori sono in progetto in Calabria e Sicilia, allora si pensi di portare a bordo nel progetto subito qualche paese africano che pensa alle esportazioni. Oppure si riapra con decisione il progetto Galsi dall'Algeria alla Sardegna per poi portare gas al resto d'Europa, magari collegandolo con l'altro progetto, anche questo dimenticato, della Nigeria via Niger.

Realismo, concretezza, azione, questo aveva Mattei, per il bene dell'Italia e questo serve oggi, anche per il bene dell'Africa.