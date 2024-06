Non è più solo una questione di performance isolate e magari anche fortunate. È che, alla fine, avere investito in ecosistemi innovativi e competitivi non può che produrre risultati come quello dei ragazzi della Apple Academy che approdano tra i finalisti dei prestigiosi Apple Design Awards 2024 per i migliori sviluppatori di app al mondo. Ed è anche la certezza che ce ne saranno altri in un futuro prossimo perché l'incontro tra saperi e imprese, tra mondo della ricerca e mondo della produzione, ha ormai un modello Campania di cui è impossibile non riconoscere la qualità e l'affidabilità. Lo insegnano i quasi 10 anni di storia del polo tecnologico della Federico II a San Giovanni a Teduccio, dove ormai c'è bisogno di nuovi spazi (già progettati e individuati) per accogliere le tante Academy private che hanno già fatto domanda per insediarsi. Ma non solo.

APPROFONDIMENTI Sud e più donne nel lavoro: i due giacimenti di crescita dell'Italia La sfida del prof al Sud: investe il tfr per creare un'azienda di integratori Sud, i porti e la logistica: ecco le priorità strategiche nella nuova geopolitica

Oggi, come spiega il Technology Forum Campania di Ambrosetti, la regione è prima nel Mezzogiorno e settima in Italia per valore degli investimenti in Ricerca e Sviluppo pari a 1,47 miliardi di euro, in crescita del 15,6% rispetto al 2016. È prima nel Sud per numero di ricercatori, circa 15mila (dato 2022) subito dopo Piemonte e Toscana, anche qui in crescita formidabile (+27,4% rispetto al 2016). Ma questi dai direbbero ancora poco se non si ricordasse contemporaneamente che la Campania figura al terzo posto in Italia dietro Lazio ed Emilia- Romagna per numero di iscritti nelle sue sette università (oltre 193mila studenti, circa l'11% del totale nazionale), con un incremento del 20,4% rispetto al 2016 (in Italia nello stesso periodo non si è andati oltre l 10,3% di aumento medio). «Ad oggi - spiegano da Ambrosetti - la Campania è la regione del Sud con la percentuale più bassa di iscritti che scelgono di studiare altrove». Ma è anche la regione nella quale la contaminazione senza frontiere dei saperi più innovativi permette proprio alla Apple Academy di avere attualmente la metà degli iscritti straniera.

L'imprenditorialità giovanile

Innovazione ed imprenditorialità giovanile qui vanno benissimo a braccetto. La Campania è infatti la prima regione in Italia per quota di imprenditorialità under 35, l'11,3% rispetto all'8,7% della media Italia. Ed è la terza per numero di startup innovative, più di 1.460, pari al 10,9% del totale nazionale, e prima per tasso di crescita delle startup (+55,5% tra il 2020 e il 2023). Numeri che ovviamente non possono nascondere fattori di debolezza quali l'ancora levata mortalità delle startup dopo i primi 3 anni o l'emorragia della fuga dei cervelli. Ma sono dati che certificano la consistenza di un settore, ricerca e innovazione appunto, che attrae investimenti e spinge l'export manifatturiero. E non solo: nell'ambito dell'innovazione, il variegato ecosistema regionale ha permesso alla Campania di posizionarsi al primo posto al Sud per numero di brevetti depositati (con un totale di 2.782 tra il 2010 e il 2020) e al terzo per numero di incubatori certificati, attualmente 8 con copertura di tutte le province.

Sono dati eloquenti ma se dettagliati ulteriormente, come ad esempio nel settore delle Scienze della vita (industria farmaceutica, biotecnologie e produzione di dispositivi medici), dove la ricerca è di casa, danno ancora meglio l'idea di ciò che accade. Non è un caso che la Campania sia al primo posto nel Sud e al sesto in Italia per numero di imprese biotech, cresciute di ben il 90% tra il 2015 e il 2022 a fronte di un +21,8% registrato a livello nazionale. E sia ancora prima nel Mezzogiorno per percentuale di investimenti in Ricerca e sviluppo intra muros nel settore biotech contribuendo per quasi il 5% al totale degli investimenti a livello nazionale. Per non accennare all'impatto enorme e tutt0altro che esaurito del farmaceutico sull'export.

Gli investimenti

Tutto ciò, come si intuisce, non è nato per caso o senza il supporto delle istituzioni del territorio, a partire dalla. Qui come spiegato anche a proposito dell'aerospazio, la convenienza ad investire si sta rivelando decisiva nonostante la perdurante resistenza di una parte delle Pmi a mettersi in marcia con decisione sulla strada della digitalizzazione. Qui, come in tutto il Sud, le risorse a disposizione, dal Pnrr a scendere, danno l'idea di un'opportunità sconosciuta numericamente al passato ma anche la certezza di non essere destinate a cadere in un deserto. La storia dei ragazzi della Apple Academy e la partnership pubblico-privata che la sottintende sono un'indicazione chiara anche per chi fa ancora fatica ad accettare la nuova narrazione del Sud.