Diceva Alberto Sordi: “Gli americani, so’ forti!”. E in effetti, quando si tratta di creare occupazione, è vero. La famosa job machine americana continua a operare: dall’inizio del 2020, quando si abbatté sul mondo la pandemia, a oggi, l’economia americana ha creato 6 milioni di posti di lavoro (che salgono a ben 28 milioni se il confronto è fatto con il nadir dell’occupazione, ad aprile 2020). Ma nel mondo ci sono anche altre job machines, e si trovano in posti insospettati, come l’Italia. Il grafico confronta, a partire dall’inizio del 2020, gli andamenti dell’occupazione in Italia, Usa e Germania.

La job machine italiana, come si vede, ha fatto meglio di quella americana, e molto meglio di quella tedesca (“Gli italiani, so’ forti!”, avrebbe detto Alberto Sordi). Sia detto per inciso: come si vede dal grafico, la caduta dell’occupazione quando scoppiò il Covid, fu ben più intensa in America, dove le reti di sicurezza sociale sono moltomeno tese che in Europa. Se le prodezze della job machine italiana sorprendono, un’altra sorpresa, come si vede dal secondo grafico, viene dal confronto – interno alla Penisola – fra l’occupazione nel Centro-Nord e quella del Mezzogiorno. Il grafico mostra come l’occupazione nel Mezzogiorno (ne abbiamo parlato più diffusamente ne “Il Mattino” del 24 maggio) è aumentata più che nel Centro-Nord (“I meridionali, so’ forti!”, avrebbe detto Alberto Sordi…).

A questo punto, vediamo di rispondere a due domande. Primo, da dove viene la forza dell’occupazione in Italia? Secondo, ci sono controindicazioni a questo slancio? Si potrebbe dire, seguendo il famoso detto cinese secondo cui una crisi è anche un’opportunità (o, in salsa cristiana, quando Dio chiude una porta, apre un portone), che le crisi ci fanno bene: a partire dal 2020 si sono succeduti i cigni neri, dal Covid prima alla guerra nel cuore dell’Europa e al sanguinoso conflitto in Medio-oriente poi. Ed è appunto da allora che i posti di lavoro in Italia hanno innestato una marcia in più. Ma in verità le performance dell’occupazione vengono da più lontano. Le riforme passate del mercato del lavoro sono, come tutte le riforme strutturali, difficili da attuare politicamente, perché i risultati si vedono dopo un tempo che va oltre gli orizzonti elettorali dei governi, di destra o di sinistra che siano. Ma, talvolta, si fanno lo stesso, e oggi cogliamo i frutti di quelle riforme strutturali, da quelle di Treu a quelle del Jobs Act, fatte negli anni passati.

Dopo la discesa dovuta al Covid, l’occupazione è scattata verso l’alto, riguadagnando i livelli impliciti nella precedente tendenza crescente; e, oltre alla quantità, è migliorata anche la qualità, con una più alta quota di contratti a tempo indeterminato. Segni, questi, che indicano come i fattori di fondo continuino a operare; da una parte, migliore incontro fra domanda e offerta di lavoro, con ridotti disallineamenti fra ciò che la domanda richiede e ciò che il sistema educativo fornisce; dall’altra parte, fattori culturali che spingono le donne a entrare nel mercato del lavoro; e dall’altra parte ancora, la crescente importanza dei servizi nel valore aggiunto del Pil: i servizi hanno una più alta intensità di lavoro. Insomma, su questa cruciale fattezza dell’economia è lecito dire che gli ultimi anni segnalano un cambiamento strutturale nel nostro mercato del lavoro, una rottura di trend che non riguarda solo il mercato dellavoro, ma anche le prodezze dell’apparato produttivo. Guardando avanti, l’occupazione dovrebbe continuare ad aumentare, sia al Nord che al Sud: in tutta l’Italia le imprese denunciano difficoltà a trovare manodopera, segno che la domanda di lavoro c’è. L’offerta farà fatica ad aumentare, dato il disallineamento fra le competenze richieste e quelle disponibili. Ma alla fine questo disallineamento si ridurrà. Sul secondo punto – quello delle possibili controindicazioni – c’è il nodo della produttività. Se guardiamo, per esempio, agli andamenti comparati del Pil e dell’occupazione, vediamo che quest’ultima è aumentata più del Pil; il che, per definizione, vuol dire che la produttività – Pil per occupato – è diminuita. Tuttavia, la produttività è un concetto difficile da maneggiare, specie al livello più comprensivo: appunto, il Pil per occupato.

La produttività ha senso a livello della singola fabbrica, ma il calcolo diventa sempre più problematico quando si sale di livello, fino a quello macroeconomico. Entrano in gioco, specie in tempi di forti cambiamenti strutturali quali quelli in corso, effetti di composizione: per esempio, come detto prima, se crescono i servizi (ad alta intensità di lavoro) a scapito della manifattura, la produttività diminuisce, ma questo non è necessariamente un male. In Italia, dove il tasso di occupazione è particolarmente basso nel confronto internazionale, bisogna dare la priorità all’aumento degli occupati. L’occupazione è molto di più di una statistica. Come già detto (vedi, di nuovo, “Il Mattino” del 24 maggio), guadagnare un posto di lavoro non vuol dire solo portare a casa un reddito: avere un lavoro diventa un fattore di coesione sociale, di dignità individuale, di difesa della famiglia.