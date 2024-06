Marco Monsurrò, i sauditi sbarcano a Napoli per fare business e la sua Coelmo restituisce la «cortesia», per così dire, investendo in Arabia Saudita: che storia è?

«Premetto che la nostra azienda lavora in Arabia Saudita già da 15 anni nella distribuzione dei gruppi elettrogeni industriali e marini che progettiamo e produciamo nei siti di Acerra, in Campania. La novità è che siamo passati alla dimensione industriale di questo percorso, firmando una joint venture con AAA Ltd, un'affidabile società saudita che commercializza e produce veicoli industriali. In tre anni pensiamo di poter controllare il 7 per cento del mercato saudita dei gruppi elettrogeni», risponde Marco Monsurrò, napoletano, ad di Coelmo e presidente dell'Associazione europea di settore.

Ci sarà un sito produttivo, dunque, nel più grande e forse unico Paese industriale del Golfo arabo: che prospettive avete individuato?

«L'investimento iniziale è di tre milioni di dollari e prevede almeno 30 occupati. La fabbrica prevista da questa partnership strategica dovrà progettare, assemblare, commercializzare e fornire assistenza tecnica per gruppi elettrogeni sul mercato saudita. Parliamo di un mercato che ha registrato un valore di quasi 430 milioni di dollari nel 2023 e si prevede che raggiunga i 560 milioni entro il 2030, con un tasso di crescita annuale del 4%. Un incremento alimentato da investimenti significativi in progetti infrastrutturali e industriali, nonché dalla crescente necessità di fonti energetiche stabili e affidabili per sostenere lo sviluppo economico del paese».

Cos'ha trovato in Arabia Saudita? Un paese che vuole modernizzarsi o ancora indietro, ad esempio nella disponibilità di energia elettrica?

«La copertura dell'energia elettrica è ancora concentrata soprattutto nelle grandi città del Paese. Ma posso assicurarle che il livello di modernità dei servizi alle imprese, anche amministrativi, è altissimo. Non abbiamo incontrato alcuna difficoltà procedurale e la disponibilità verso i possibili partner occidentali, come nel nostro caso, è stata sin dall'inizio esemplare. Lo ha ricordato l'Ambasciatore italiano a Riyadh, Roberto Cantone, presso la cui sede diplomatica abbiamo celebrato la Festa della Repubblica insieme ai nostri nuovi partner. Cantone ha detto espressamente che nel contesto della Vision 2030 del governo saudita si sta sviluppando un partenariato sempre più strategico con il nostro paese, allargando il perimetro della cooperazione in settore finora solo parzialmente esplorati».

Il Piano Mattei del governo taliano guarda all'Africa ma si può dire, anche alla luce della vostra esperienza, che il Made in Italy anche in chiave Mezzogiorno continua ad andare forte dovunque?

«Le azioni del governo Meloni in questa ottica danno visibilità all'Italia. All'estero si parla molto del Piano Mattei, ad esempio, e per restare all'Arabia Saudita è stato proprio l'esecutivo italiano a stringere un importante accordo per lo sviluppo industriale di questo immenso paese. Noi avevamo un ufficio a Dubai e le posso assicurare che il brand Italia ha sempre goduto di grande attenzione. Del resto, i sauditi hanno 5 giga progetti, e una voglia di tecnologia in crescita costante. A noi guardano soprattutto per i settori dell'energia, della moda, del food e delle costruzioni: se poi, come nel nostro caso, si produce anche in loco, allora la sinergia è ancora più immediata».

Lei è un industriale del Sud: sente l'esigenza di un cambio di paradigma che racconti la centralità del Sud italiano nello scenario euromediterraneo?

«È un tema che mi trova completamente d'accordo. Questa centralità vuol dire anche poter mettere a disposizione dei nostri partner, come AAA Ltd, un livello di competenze che si è formato al Sud e sulla cui affidabilità non ci sono mai stati dubbi. Non sarebbe stato possibile, altrimenti, pensare di soddisfare la crescente domanda di soluzioni energetiche affidabili, sostenibili e di alta qualità in un Paese come l'Arabia Saudita».

Oltre tutto, come ha sottolineato Jacopo Monsurrò, consigliere e direttore commerciale di Coelmo, la joint venture guarda anche ad altri possibili obiettivi.

«Proprio così. Una componente distintiva di questa partnership sarà anche quella di offrire soluzioni ad alto contenuto ingegneristico, portando sul mercato prodotti realizzati per specifiche applicazioni, con caratteristiche di efficienza e sostenibilità superiori».

I sauditi si sono detti felici di poter lavorare con voi anche sotto il profilo industriale: loro producono veicoli per l'Iveco, l'Italia è già un partner importante per il sistema delle imprese...

«Lo ha detto espressamente Zaid Sudair, presidente di AAA Ltd, sottolineando che la joint venture ci permetterà di combinare le nostre forze per offrire prodotti e servizi all'avanguardia, rispondendo efficacemente alle esigenze del mercato locale. Una bela sfida ma siamo sicuri di vincerla».