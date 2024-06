In questi ultimi giorni il presidente Romano Prodi in un suo editoriale ha ricordato: «Se vogliamo esistere dobbiamo abolire il diritto di veto e, nell'attesa di porre in atto il lungo, ma necessario processo di riforma dei trattati, non vi è altra scelta che procedere con un'Europa a più velocità come abbiamo fatto con grande successo per l'Euro. Siamo infatti partiti in dodici Paesi e ora siamo venti, con la prospettiva di avere nuovi aderenti alla moneta unica anche in un prossimo futuro». Ed ancora Prodi precisa: «È evidente che il complicato posizionamento dei Partiti europei rende difficile una decisione così radicale, ma siamo arrivati al punto in cui un serio radicalismo è necessario per la sopravvivenza. Ed è anche possibile perché, a scapito di tutte le dichiarazioni, nessun Paese si può permettere di uscire dalla Unione».

APPROFONDIMENTI Innovazione e sviluppo, dalla Campania un modello di qualità e affidabilità Il Sud crocevia con l'Africa: nello spirito realista di Mattei servono anche gas e carbone Harmonic Innovation Group, integrazione societaria con Eht Holding: nasce il polo di sviluppo dell’Harmonic Innovation Ecosystem

I trattati

In una mia nota tre mesi fa avevo ricordato quanto sarebbe diventato importante il nuovo Parlamento europeo ed in proposito avevo fatto presente cosa era successo negli ultimi mesi del 2023 proprio nel consesso istituzionale comunitario: la Commissione Affari Costituzionali europea, nel mese di ottobre del 2023, aveva votato, a larga maggioranza, il testo di riforma dei trattati da presentare al Parlamento europeo e al cui interno emergeva chiaramente un rafforzamento del ruolo legislativo del Parlamento Europeo; inoltre tale proposta sostituiva la assurda unanimità con una maggioranza qualificata in un numero rilevante di decisioni prese in Consiglio europeo e includeva una rilevante crescita del budget europeo.

Tutto questo accadeva ad ottobre, nel Consiglio del 13 dicembre 2023 si è invece fatto solo un accenno al tema delle riforme. È vero che la proposta di riforma discussa nel mese di ottobre sia stata poi quasi dimenticata nel Consiglio del 13 dicembre, tuttavia dal 2009, cioè dopo l'atto di riforma di Lisbona, una simile proposta era senza dubbio quella più avanzata e, forse, più rivoluzionaria.

Il Consiglio di dicembre non l'ha approfondita perché ormai si era coscienti di essere alla fine di un quinquennio ma sicuramente un simile atto diventerà la base di una riforma che, a mio avviso, precisavo, sempre tre mesi fa, una simile riforma potrebbe portarci verso la costituzione degli Stati Uniti d'Europa entro i prossimi dieci anni.

Avevo fatto queste considerazioni perché ci stavamo avviando ad una campagna elettorale per il nuovo Parlamento europeo ed avevo ribadito che trattavasi di una campagna che conteneva al suo interno una serie di condizioni, una serie di presupposti che la rendeva completamente diversa dalle campagne elettorali del passato. Oggi confermo quanto, ripeto, dichiarato mesi fa e cioè: «Giorno dopo giorno ci stiamo convincendo che questa volta non è una campagna da sottovalutare: eleggeremo questa volta parlamentari che entreranno in un Parlamento che vaglierà norme e direttive che non hanno più la “tranquillità” del ricorso al veto da parte di uno o più Stati. Cioè non disporremo più di un Parlamento democratico ma non incisivo, democratico ma non determinante nella approvazione di determinate scelte strategiche».

Quindi condivido pienamente quanto dichiarato dal Presidente Prodi e ritengo che solo «decidendo davvero» e non disegnando norme utili solo una ricerca diffusa di un consenso inutile per la crescita della Unione Europea, costruiamo un organismo capace di essere riferimento a scala mondiale.

I timori

Ma dopo questo convinto apprezzamento nelle dichiarazioni del presidente Prodi non posso che ripetere ancora una volta le preoccupazioni che avevo sollevato mesi fa proprio in occasione di quella mia nota in cui avevo prospettato le possibili riforme, le possibili direttive che, il Parlamento europeo e la Commissione europea, avrebbero potuto prendere a valle di riforme davvero rivoluzionarie.

E devo essere sincero ma questa Unione Europea che finalmente decide, o potrebbe decidere, mi preoccupa perché vedo il nostro Paese ancora privo di strumenti e di riforme in grado di adeguarsi alla volontà di Direttive comunitarie decise a maggioranza e in cui non potremmo più invocare il veto. Mi riferisco in particolare ad una particolare area strategica: la offerta portuale soprattutto del nostro Mezzogiorno.

Più volte, in passato, la Unione Europea ha cercato di supportare direttive e riforme a vantaggio dei porti del Nord, a porti come quello di Le Havre, di Ostenda, di Anversa, di Bremerhaven, di Amburgo, di Rotterdam, direttive e norme che il nostro Paese, giustamente, non ha condiviso perché dannose proprio per la nostra offerta portuale ed in particolare per quella del Mezzogiorno caratterizzata dagli unici porti transhipment del Paese come quelli di Cagliari, Gioia Tauro, Augusta e Taranto.

La difficile concorrenza

In realtà queste nostre realtà portuali non hanno la possibilità di essere organismi finanziari autonomi, cioè sono organismi pubblici che non sono in grado di costruire alleanze con altre realtà portuali del Mediterraneo o dare vita, con i sistemi interportuali e i vari hub logistici interni, ad occasioni imprenditoriali autonome e quindi sono incapaci di essere veri concorrenti del sistema portuale del Nord.

Ebbene, ancora una volta, insisto nell'indicare con la massima urgenza una riforma della nostra portualità e della nostra interportualità; una urgenza, a mio avviso, legata proprio alla ipotesi di una nuova Europa che, non avendo più veti, potrebbe privilegiare i porti del Nord. D'altra parte non è pensabile che il nostro Paese continui ad utilizzare una norma (la Legge 84/94) prodotta trenta anni fa che rende la nostra gestione portuale priva di una adeguata autonomia (in trenta anni, come ha detto la Presidente Meloni nella sua intervista di pochi giorni fa, è cambiata in modo integrale ciò che oggi chiamiamo logistica).

È quindi urgente dare vita ad una riforma che intanto affronti congiuntamente le realtà portuali ed interportuali e ne consenta la gestione attraverso Società per Azioni (possibilmente con una maggioranza pubblica limitata). Non farlo significa compromettere la crescita e lo sviluppo soprattutto dei nostri quattro porti transhipment del Sud.