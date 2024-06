Arginare la fuga di cervelli, si può. Anzi, si deve. Negli ultimi mesi è aumentata la richiesta di laureati in Ingegneria e in particolare tutti quelli che vertono verso l'hi-tech: Informatica, Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni. Una caccia ai talenti che inizia già durante i primi anni di studio, poiché le richieste sono almeno del doppio rispetto al numero di studenti che arriva alla meta della laurea, e quindi vanno sostenuti e aiutati nel loro complesso percorso; e che spesso si estende agli Istituti tecnici, dove si investe sulla formazione da inserire in azienda dopo il diploma.

I privati, quindi, si impegnano fortemente per evitare che le nostre menti eccellenti fuggano all'estero, e puntano a un investimento più local che glocal. Tra queste c'è Intecs, azienda leader nei sistemi ingegneristici per aerospazio, difesa, automotive, trasporti, TLC, FinTech e AI, che per celebrare il mezzo secolo dalla fondazione sta ampliando il proprio personale e in particolare nella sede di Napoli, dove domani sera si festeggia l'importante anniversario con i vertici aziendali.

Cinquant'anni e cinquanta figure specializzate ricercate tra ingegneri e tecnici in un settore in forte espansione. «Siamo lieti di festeggiare in una sede storica come Napoli l'entusiasmante traguardo di cinquanta anni di attività e di poter accogliere nuove risorse del territorio in un ambiente altamente inclusivo che coniuga l'innovazione e l'alta tecnologia con una forte attenzione e cura delle persone» ha dichiarato il presidente esecutivo di Intecs, Giuseppe Ciongoli.

Eccellenza tecnologica

Intecs, azienda leader nel settore delle tecnologie avanzate, festeggia il cinquantenario dalla fondazione a Napoli, una delle sue sedi di eccellenza, che conta sul supporto di circa 100 risorse altamente specializzate tra donne e uomini, che rappresenta un punto di riferimento nella progettazione e implementazione di sistemi elettronici avanzati, software e soluzioni per aerospazio, difesa, trasporti, automotive, FinTech e AI.

In particolare, sul territorio campano, Intecs è focalizzata nell'innovazione e nella collaborazione con i maggiori player del settore railway, trasporti, aerospazio e difesa. Nel corso di mezzo secolo, la società attualmente guidata da Ciongoli ha sviluppato partnership strategiche con le principali università del territorio, promuovendo la sinergia tra mondo accademico e industria. Questa collaborazione ha permesso all'azienda di rimanere all'avanguardia nell'innovazione tecnologica e di offrire opportunità formative ai giovani talenti. Un processo che prosegue e si arricchisce, continuando a investire nella formazione, attraverso tirocini formativi - attualmente in corso - per studenti dei corsi di laurea di Informatica e Ingegneria, favorendo la crescita professionale e l'inserimento nel mondo del lavoro.

Offerte di lavoro

Per sostenere la sua crescita e l'espansione continua, Intecs è attualmente alla ricerca di 50 nuove figure professionali, tra cui alcune specifiche su Napoli, come software developer, ingegneri TLC e RAMS. Un'occasione per i laureati napoletani che scelgono di continuare a investire le proprie energie nella città di nascita, apportando un valore aggiunto a tutto ilche necessità delle sue risorse e dei suoi talenti. Altri settori per le altre sedi sono embedded software engineer con competenze Android e Linux, embedded engineer Autosar e V&V engineer & rams engineer, inotlre la ricerca si estende anche a tecnici per il monitoraggio dei sistemi automatici, tecnici con competenze in reti e telecomunicazioni, naval system integrator, software real time developer ed embedded. Ma gli orizzonti sono ampi e l'azienda mantiene aperta anche la pagina delle candidature spontanee, offrendo l'opportunità a tutti di entrare a far parte del team altamente specializzato. La vocazione internazionale di Intecs, poi, si riflette nei numerosi progetti realizzati all'estero, con interventi significativi in Australia, Arabia Saudita e Usa, che testimoniano la capacità dell'azienda di competere e innovare su scala globale. La sede centrale è situata a Roma mentre le altre sedi operative sono, oltre a Napoli, anche a Pisa, Milano, Torino, Genova, Reggio Emilia, Parigi, Tolosa. Per unirsi alla società, ci si può collegare alla sezione «lavora con noi» del sito internet (www.intecs.it) che sarà presto rinnovato e arricchito con molte nuove informazioni, tramite Linkedin, o ancora inviando il proprio curriculum alla mail del recruiting.